Monsigny (Decathlon Italia): “Seconda mano e riparazioni per maggiore sostenibilità”

11 Ottobre 2024

“La missione di Decathlon è di attivare le persone attraverso le meraviglie dello sport. Da qualche anno siamo attivi nel second hand, per dare una nuova vita ai prodotti, nella circolarità e crediamo nella riparazione degli oggetti, soprattutto quando con essi si è creato un legame affettivo, come nel caso di uno zaino che ci ha seguiti in viaggi in diverse parti del mondo”. Così Dorothée Monsigny, sustainability leader Decathlon Italia a margine della seconda giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.