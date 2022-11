Montanaro (Regione Puglia): “Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati”

Novembre 4, 2022

“La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati”. Così il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, a margine della presentazione dell’analisi “Cure mancate e Pdta per la cronicità” realizzata da Salutequità e delle proposte dell’”Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità” tenutasi presso l’hotel Nazionale di Roma. “Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e al Mef”, ha concluso.