Monte Bianco, oggi riapre il tunnel

Dicembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

Oggi 15 dicembre, con tre giorni di anticipo, riapre il Tunnel del Monte Bianco. “Per la Valle d’Aosta è una nuova ripartenza, una nuova opportunità di attrarre turisti e ospiti, anche dalla Francia”, ha detto il presidente della Regione Valle D’Aosta, Renzo Testolin.