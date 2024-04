Monterisi (Ricehouse): “Riso come materia prima per costruire edifici”

17 Aprile 2024

Tiziana Monterisi, Ceo e cofondatrice di Ricehouse – premiata da Joule, la scuola di Eni per l’impresa – spiega come gli scarti di un elemento semplice e centrale della tradizione come il riso possano diventare protagonisti nell’edilizia. I materiali di Ricehouse sono stati utilizzati per realizzare ‘sunRice – la ricetta della felicità’, l’installazione presentata da Eni presso l’Orto Botanico di Brera a Milano in occasione del Fuorisalone 2024.