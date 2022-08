Monti (AdSP-MSO), ‘Waterfront di Trapani, farà crescere economia reale’

Agosto 4, 2022

“Il nuovo waterfront non è il waterfront del porto ma è il waterfront all’intera città di Trapani. E’ un progetto ambizioso che tocca quattro ambiti e che cerca di coniugare quella che è la storia meravigliosa di questa città con un’opera di riqualificazione che ne rispetti la storia con elementi di creazione di economia reale”. Così il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti in occasione della presentazione del progetto di waterfront di Trapani.