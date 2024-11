Morandi: “Roma strategica per Starbucks anche in vista del Giubileo del 2025”

15 Novembre 2024

“Si tratta del primo flagship in Europa e abbiamo scelto Roma come piazza assolutamente prioritaria. Per noi, Roma è strategica sia come gruppo Percassi che per Starbucks, perché ha un potenziale incredibile, anche in vista del Giubileo del 2025”. Sono le parole di Matteo Morandi, Ad di Percassi Retail, licenziatario esclusivo del marchio Starbucks in Italia, in occasione dell’apertura del primo flagship store di della multinazionale in Italia, ispirato al nuovo concetto “Where Coffee Meets Art”, a Roma, in Piazza San Silvestro.