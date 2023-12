Morbillo, +3.000% casi nel 2023 in Europa e Asia Centrale

Dicembre 15, 2023

Boom di casi di morbillo in Europa e Asia Centrale, dove tra gennaio e inizio dicembre 2023 sono stati confermati 30.601 casi di morbillo, rispetto ai 909 del 2022, con un aumento del 3.266%. A lanciare l’allarme è l’Unicef che ricorda come circa 931mila bambini in queste aree del mondo non hanno ricevuto interamente o parzialmente i vaccini di routine fra il 2019 e il 2021 e che il tasso di vaccinazione della prima dose contro il morbillo è diminuito dal 96% nel 2019 al 93% nel 2022.

Tra i Pesi più colpiti il Kazakistan con 69 casi per 100mila abitanti, pari a 13.254 casi, il Kirghizistan è al secondo posto per numero di casi di morbillo, con 58 casi ogni 100mila abitanti, pari a 3.811 casi.