Moro (Mulino Bianco): “Dal 12 al 18 dicembre, Pancake Emoji diventano realtà”

Dicembre 13, 2022

Approdato come faccina virtuale su Giphy, in occasione del World Emoji Day del 17 luglio 2022, ora il Pancake Emoji Mulino Bianco si concretizza con un’iniziativa attiva su Milano: per una settimana (dal 12 al 18 dicembre) le persone possono accedere alla piattaforma Deliveroo, scegliere il loro pancake, allegare un messaggio speciale tra quelli disponibili e inviare la sorpresa ai loro cari per condividere o celebrare un momento di felicità. Lo racconta Michela Moro, Marketing Manager Mulino Bianco.