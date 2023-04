Aprile 13, 2023

Roberto Morroni, assessore all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Umbria, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di Philip Morris Italia. L’azienda ha infatti deciso di rafforzare la sua presenza in Umbria aprendo a Terni il terzo Digital Information Service Center (DISC) italiano. I primi due erano stati quelli di Taranto e Caserta.