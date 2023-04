Aprile 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4, che la settimana scorsa nei boschi sopra il paese di Caldes ha ferito a morte Andrea Papi. Come riferisce la Lav, rappresentata dall’avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega e ha sospeso l’ordinanza fino al mese di maggio. Per la Lav l’orsa va spostata in un rifugio sicuro.