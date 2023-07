Luglio 24, 2023

È fissata per mercoledì 26 luglio l’autopsia sul corpo di Andrea Purgatori, scomparso a Roma il 19 luglio scorso, con l’obiettivo di accertare le cause che ne hanno determinato la morte. I familiari del giornalista chiedono di sapere se la diagnosi e la terapia approntata siano state corrette e appropriate.