Settembre 9, 2022

E’ già re per successione ed ha assunto il nome di Carlo III, ma l’incoronazione ufficiale avverrà domani a Londra, davanti al parlamento inglese. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.