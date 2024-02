Morte Navalny, raduni spontanei in tutto il mondo

Febbraio 17, 2024

Raduni spontanei in tutto il mondo dopo la morte dell’attivista russo Aleksei Navalny per rendergli omaggio. In Russia sono oltre 100 le persone arrestate. Per il presidente Usa Biden Putin è responsabile della morte di Navalny. “Il suo coraggio resterà da richiamo per tutti”, ha detto il capo dello Stato Mattarella. Il premier meloni chiede che sulla vicenda sia fatta piena luce.