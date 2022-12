Dicembre 21, 2022

E’ morto a Roma Alberto Asor Rosa, lo storico, studioso e critico letterario aveva 89 anni. Da una decina di giorni era ricoverato presso la clinica Villa Margherita. Professore emerito di Letteratura italiana alla Sapienza di Roma, ha studiato soprattutto i rapporti tra letteratura e ideologia politica. Figura di primo piano nella vita intellettuale della sinistra italiana, è stato anche del Pci nel 1979-80.