Luglio 7, 2023

All’età di 97 anni si è spento nella sua abitazione di Roma Arlando Forlani, storico leader della Democrazia Cristiana. Forlani è stato presidente e vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Affari Esteri, ministro della Difesa e delle partecipazioni Statali. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “Forlani ha contribuito alla crescita democratica del Paese”.