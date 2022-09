Agosto 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

Addio a Mikhail Gorbaciov, ultime leader sovietico morto a 91 anni dopo una lunga e grave malattia. Attraversò un’epoca di cambiamenti storici, dalla perestroika al crollo del muro di Berlino, dalla fine della Guerra Fredda al crollo dell’Urss. Cordoglio unanime dei leader mondiali.