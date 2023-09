Settembre 4, 2023

Woody Allen a Venezia per partecipare alla Mostra del Cinema. L’87enne regista di New York presenta Fuori Concorso “Coup de Chance”, il cinquantesimo film della sua carriera. “Non possiamo lottare contro la morte. Quello che possiamo fare è non pensarci troppo, non c’è una via di fuga”, ha detto il regista e attore statunitense.