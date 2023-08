Agosto 30, 2023

Al via la Mostra del di Venezia 2023, condizionata quest’anno dallo sciopero di attori e autori in corso a Hollywood che causerà diverse assenze tra le star americane. Prevista per questa sera una doppia programmazione dedicata a Gina Lollobrigida. In gara 23 film, di cui 6 italiani.