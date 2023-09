Settembre 5, 2023

“Sono 25 anni che se la prendono con Woody Allen: è una persecuzione. È stato completamente scagionato da ogni accusa”. Lo ha detto all’Adnkronos il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera. “Prendiamocela con chi veramente è uno stupratore, un violentatore di donne, non con chi è stato completamente scagionato da ogni accusa – ha aggiunto il direttore del Festival -. Tutto ciò non fa bene alla causa per cui si combatte”.