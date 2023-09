Settembre 7, 2023

Pecco Bagnaia ha ricevuto l’ok dei medici per tornare in pista nelle prove libere del Gp di San Marino di MotoGp, nonostante il terribile incidente a Barcellona. La gamba destra è visibilmente fasciata, ma l’umore di Pecco è buono. “La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto”, ha scherzato il pilota Ducati a Sky. Domani valuterà le sue condizioni dopo i primi giri.