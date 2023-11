Motori, Magri (Eicma): “Mercato italiano moto 2023 raggiunge livelli del 2011”

Novembre 9, 2023

“Il mercato delle due ruote in Italia sta andando molto bene. Nel 2023 abbiamo immatricolato 311.000 veicoli al 31 ottobre. Sono cifre che non si vedevano dal 2011”. Così, l’amministratore delegato di Eicma Paolo Magri, in occasione della giornata di apertura dei lavori dell’80esima edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote. La sei giorni espositiva accoglie 2026 brand, 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi con il 30% delle imprese che espongono per la prima volta.