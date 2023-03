Marzo 8, 2023

Intervenuto a margine della prima giornata della fiera dedicata alla logistica e ai trasporti, LetExpo2023, il ministro Matteo Salvini si sofferma sulla decisione dell’Unione Europea di rinviare lo stop alle auto con motore termico entro il 2035. Il vicepresidente del Consiglio ha colto l’occasione per esprimere grande soddisfazione per i giochi olimpici invernali 2026 che si terranno in Lombardia e Veneto