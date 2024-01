Mottarone, al via udienza preliminare per crollo funivia

Gennaio 17, 2024

A quasi 2 anni e 8 mesi dalla tragedia della funivia costata la vita a 14 persone, si è aperta – nella Casa della Resistenza di Verbania, trasformata in aula giudiziaria – l’udienza preliminare per la tragedia del Mottarone. Gli imputati per i quali la procura di Verbania ha chiesto il rinvio a giudizio sono 8, sei persone fisiche e due giuridiche.

Le accuse vanno, a vario titolo, da attentato alla sicurezza dei trasporti, a rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, da disastro colposo, a omicidio plurimo colposo a lesioni colpose gravissime. Nel corso dell’udienza è prevista la costituzione delle parti civili.

I giudici, inoltre, dovranno stabilire le responsabilità per la morte delle 14 vittime e del ferimento di Eitan, unico sopravvissuto, oggi un bambino di 9 anni. A causare la tragedia, il 23 maggio del 2021, secondo gli accertamenti, sarebbe stata la rottura della fune traente e il blocco del freno di emergenza.

“Stiamo remando tutti nella stessa direzione per trovare una soluzione dei profili civilistici e sono assolutamente fiducioso proprio perché l’interesse di tutte le parti e’ di dare a questo ragazzo che fa la terza elementare una vita la migliore possibile dopo questa tragedia”. Così Fabrizio Ventimiglia, legale di Eitan, l’unico scampato alla tragedia.