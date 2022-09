Settembre 17, 2022

“Controlli avrebbero consentito di evitare la tragedia” del Mottarone. E’ quanto si legge nella perizia, depositata in Tribunale a Verbania, disposta per capire le cause dell’incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone.