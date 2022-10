Ottobre 7, 2022

I trapper Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati in un’operazione congiunta di polizia e carabinieri che riguarda un’aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta a Milano nella notte tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, una delle strade della movida. Nell’ordinanza compaiono altre nove persone (solo una ai domiciliari) e due minorenni, tutti legati all’entourage dei due artisti e accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo.