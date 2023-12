Mulé (Forza Italia): “Aumentare retribuzioni medici e infermieri”

Dicembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Guardare al problema reale: quello di avere medici ed infermieri. In più di vent’anni 180mila sono andati via dall’Italia. È il momento di invertire questa rotta a cominciare dalle retribuzioni che su base OCSE scontano un divario che l’Italia non può avere. E puntare sulla telmedicina e su assistenza verso l’età avanzata”