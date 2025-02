Mulino Bianco, per i 50 anni un ricco calendario di iniziative per tutto il 2025

19 Febbraio 2025

La storia di Mulino Bianco, celebre marchio che ha contribuito a creare il rito della colazione all’italiana, inizia nel 1975: cinque decenni che hanno segnato l’immaginario collettivo e portato sulle tavole degli Italiani oltre 140 prodotti da forno. Nel 2025 Mulino Bianco compie 50 anni e per celebrarlo, è previsto un calendario ricco di iniziative, con un pack delle principali referenze di prodotti che riporta una grafica dedicata ai 50 anni, il ritorno del celebre Piccolo Mugnaio Bianco, una special consumer promo che riedita tre premi storici. Non solo, al taglio del nastro di inaugurazione, a partire dal 19 febbraio per i successivi quattro giorni, in Piazza Gae Aulenti a Milano, compare un’installazione che riproduce in formato maxi l’iconica Sveglia a forma di Mulino degli anni ‘80, un invito ad assaporare un risveglio ed una colazione all’insegna dei ricordi, da vivere attraverso un’esperienza immersiva ed emozionale unica.