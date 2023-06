Munari (Deloitte): “Cambiano le regole e cambia il ruolo dell’avvocato. Da persona che risolve problemi esistenti, ad attore del cambiamento”

Giugno 8, 2023

“La digitalizzazione è fondamentale in questo settore perché consente un risparmio di tempi, un risparmio di costi e una fluidità di procedure. Ad un’attività complessa, come quella della catena logistica, concorrono molti attori, operatori, istituzioni e amministrazioni, quindi condividere dei dati per rendere più fluido lo spostamento delle merci è centrale”. Così Francesco Munari, partner, Deloitte legal head of practices, porti, trasporti e shipping durante il primo appuntamento dell’evento Forum Legal Next, che ha preso il via a Milano.