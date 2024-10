 Murelli (Lega): “Italiani promuovono farmacie e medici di Medicina generale”

29 Ottobre 2024

“In un sistema sanitario che deve essere innovato e rinnovato, è importante riflettere sui numeri. La ricerca condotta da Swg per Assosalute ci dimostra che i cittadini hanno fiducia nelle farmacie e nei medici di Medicina generale. Sono loro il primo punto primo di contatto per i cittadini, ovunque essi si trovano sul territorio nazionale. Le farmacie sono un presidio importante nelle montagne e nelle colline, per esempio, soprattutto per gli anziani. I medici di Medicina generale sono sicuramente quelli, che hanno un punto di vista più credibile e che possono dare un supporto. Ecco, quindi, che va rafforzata sempre di più la medicina territoriale, ripensando di andare a snellire le procedure per poter diminuire quello che è il lavoro nei Pronto soccorso, visto la carenza di medici e infermieri, visto anche le liste d’attesa troppo lunghe”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute la senatrice Elena Murelli (Lega), in occasione dell’incontro ‘La trasformazione in atto del Ssn – L’impegno del settore dell’automedicazione per la sanità territoriale’ promosso da Assosalute a Roma.