Musei Vaticani, nuovo accesso per Necropoli su Via Triumphalis

Novembre 15, 2023

Ii Musei Vaticani aprono un nuovo ingresso per la visita alla Necropoli lungo la Via Triumphalis per andare alla scoperta del percorso ‘Vita e Morte nella Roma dei Cesari’. Si tratta del varco Porta di Santa Rosa realizzato dallo scultore Gino Giannetti e inaugurato nel 2006. Da qui a partire dal 17 novembre prossimo, su prenotazione online, nelle giornate di venerdì e sabato i visitatori, anche singolarmente, potranno accedere alla celebre area archeologica.