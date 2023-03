Marzo 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

I servizi di streaming musicale hanno rappresentato negli Usa l’84% delle entrate totali della musica, toccando la quota record di 13.3 miliardi di dollari. Lo evidenzia l’ultimo report annuale della Recording Industry Association of America (RIAA), l’associazione che riunisce i discografici Usa, secondo per la prima volta dal 1987 i dischi in vinile hanno venduto più dei CD negli Stati Uniti, con 41 milioni di unità contro i 33 milioni del CD.