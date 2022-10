Ottobre 28, 2022

Elon Musk non perde tempo e dopo aver completato l’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari ha licenziato quattro top manager dirigenti dell’azienda, tra cui il ceo Parag Agrawal. Almeno due di loro sono stati scortato fuori dal quartier generale di San Francisco.