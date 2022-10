Musk fa arrabbiare Kiev per il ‘piano di pace’, l’irritazione di Zelensky

Ottobre 4, 2022

Elon Musk propone un ‘piano di pace’ per l’Ucraina e manda Kiev su tutte le furie. La proposta del numero 1 di SpaceX e Tesla – che ipotizza la Crimea russa e un nuovo referendum nel Donbass sotto la supervisione dell’Onu – ha provocato la reazione su Twitter del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l’Ucraina o quello che sostiene la Russia?”, ha chiesto il presidente, proponendo un sondaggio che ha ottenuto quasi 2 milioni di voti, con una netta maggioranza a favore della prima opzione.