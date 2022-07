Luglio 11, 2022

Il presidente dell’autorità di sistema portuale del mare Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino, ha fatto il punto sulle sfide della digitalizzazione nell’industria marittima: “Il bilancio è estremamente positivo perché abbiamo ospitato 24 porti mediterranei. Grandi scambi e ottime informazioni e tanti spunti interessanti. Abbiamo parlato del futuro dei nostri porti e di come la digitalizzazione possa aiutare a vincere le sfide della transizione ecologica ed energetica”