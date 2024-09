Musolino: “Il percorso non è stato facile, ma oggi ripartiamo con un grande player della cantieristica degli yacht”

30 Settembre 2024

Musolino: “Oggi ripartiamo con un percorso che non è stato per nulla facile però ci ha permesso di portare, con molta prudenza, un grande player italiano della cantieristica degli yacht come Tankoa” queste le parole di Pino Musolino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presso La Mattonara del porto di Civitavecchia, durante la conferenza per illustrare gli investimenti e i lavori che la società Tankoa Yachts S.p.A. realizzerà nel porto di Civitavecchia.