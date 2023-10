Musolino: “ L’idrogeno non è una tecnologia mainstream, lo stiamo sperimentando”

Ottobre 10, 2023

Musolino: “Oggi si inserisce un ulteriore pezzo del progetto che era partito nel 2021 con Life3H un progetto europeo volto alla realizzazione dell’idrogeno verde come fuel per la mobilità degli autobus portuali e ha reso Civitavecchia la prima Hydrogen Valley portuale italiana. L’idrogeno non è una tecnologia mainstream ma è una tecnologia che stiamo sperimentando. Nell’ambito della transizione energetica, non c’è la soluzione magica, c’è un insieme di sperimentazioni che vanno fatte altrimenti con centreremo mail l’obiettivo di decarbonizzazione.

L’infrastruttura non è il grosso problema, quando sai cosa fare, dove e come farla, poi i fondi si trovano, il nostro problema, italiano ed europeo è che finora abbiamo temporeggiato. Il fattore tempo non lo abbiamo più e vanno individuate con precisione le misure da fare e le tempistiche giuste. Noi stiamo cercando di rispettare queste tempistiche e di mettere in pratica sperimentazioni e progetti che abbiano fattibilità economico-finanziaria” ha detto Pino Musolino, presidente Autorità di Sistema Portuale MTCS, all’evento di presentazione della Hydrogen Valley presso l’interporto di Civitavecchia.