Mutti rinnova i sughi. Meno 30% di grassi nei pesti

Settembre 20, 2023

Circa due anni di lavoro, ricerca e sviluppo per mettere a punto un ragù 100% vegetale.

“Noi non abbiamo lanciato un prodotto che vada esclusivamente ai vegetariani o ai vegani” lo ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos Francesco Mutti, Amministratore Delegato di Mutti S.p.A. “Ma un prodotto che possa entrare nelle case per la sua bontà. È un prodotto che pensiamo potrà diventare uno dei modi, speriamo il principale, di consumare ragù in Italia.”

“Volevamo avere una texture al palato e alla vista in tutto e per tutto simile a quello classico” spiega Alice La Tona, Innovation Director Mutti. “Il ragù vegetale è un prodotto per tutti, per questo motivo abbiamo lavorato con impegno sugli aspetti sensoriali.”