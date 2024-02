Myplant & Garden, conclusa l’ottava edizione del Salone internazionale del Verde

Febbraio 23, 2024

Si è svolta dal 21 al 23 febbraio, presso i padiglioni di Rho Fiera Milano, l’ottava edizione di Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde. Padiglioni gremiti, 768 espositori (650 nell’edizione precedente), il 21% dall’estero. La kermesse è stata occasione di incontro e confronto per tutti gli attori della filiera.