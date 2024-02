Myplant & Garden, Randazzo: “prodotto italiano esporta il 70%”

Febbraio 21, 2024

“Il 20% degli espositori arriva dall’estero e cresce l’arrivo di visitatori stranieri, un elemento fondamentale dato che il prodotto italiano esporta al 70%”. È il commento di Valeria Randazzo, responsabile di manifestazione Myplant & Garden, in apertura dell’ottava edizione dell’omonima kermesse in svolgimento a Rho Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio.