Nadef, ok del governo: come sarà la manovra 2024

Settembre 28, 2023

Il governo ha varato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). Nel documento, in vista del varo della Manovra 2024, spiccano tra gli altri i dati relativi al Pil: stimato all’0,8% nel 2023 e all’1,2% nel 2024. “Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio – ha annunciato via social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Cdm ancora in corso -. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all’insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie”.