Napoleone, cappello venduto all’asta per quasi 2 milioni di euro

Novembre 20, 2023

Un cappello ritenuto appartenente a Napoleone, il famoso bicorno nero con la sua coccarda blu, bianca e rossa, risalente al 1810, è stato venduto all’asta in Francia per quasi due milioni di euro. Il compratore ha preferito restare anonimo. Nel 2014 era stato venduto un altro cappello appartenuto ai Napoleone per 1.884 milioni di euro.