Settembre 6, 2023

Lunghi applausi, musica e tante lacrime ai funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli giovedì scorso a colpi di pistola. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che hanno portato il loro conforto alla mamma del giovane con un lungo abbraccio.