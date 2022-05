Napoli, false immatricolazioni auto: 25 denunciati per truffa

Maggio 16, 2022

La Polizia di Stato in sinergia con la Motorizzazione di Napoli, ha portato alla luce la truffa ai danni dello Stato identificando 27 veicoli, tra i quali Suv di pregio e berline, e denunciando 25 persone per truffa e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Per aggirare il fisco avevano attestato falsamente che i propri veicoli erano stati acquistati tutti nella Repubblica di San Marino, dove l’Iva viene pagata in misura dell’8% e, solo grazie ad accordi fiscali con lo Stato Italiano, non è previsto alcun pagamento in Italia, contro la corresponsione del 22% di Iva per qualsiasi altro veicolo acquistato all’estero.