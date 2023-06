Giugno 28, 2023

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 547 orologi con marchi di noti brand contraffatti (‘Maserati’ e ‘Philip Watch’), completi di confezioni ed etichette. La merce sequestrata sarebbe stata immessa sul mercato al prezzo di vendita del prodotto originale, generando un illecito ricavo di circa 130mila euro.