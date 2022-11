Novembre 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 79.300 farmaci dopanti, provenienti dall’estero e sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, in quanto contenenti sostanze steroidee anabolizzanti, vietate per legge e pericolose per la salute. La commercializzazione avrebbe fruttato sul mercato guadagni per circa 600.000 euro.