Maggio 24, 2022

Napoli si candida a Capitale europea dello sport 2026. La decisione di presentare la candidatura è stata ufficializzata questa mattina in occasione della firma del protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Coni Campania per iniziative comuni tese allo sviluppo dello sport e alla diffusione della pratica sportiva tra i cittadini.