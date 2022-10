Nasce ‘European Sky Shield Initiative’: cos’è lo scudo aereo europeo

Ottobre 13, 2022

Uno scudo aereo che difenderà i paesi Nato dell’area europea: è questo il piano annunciato dai ministri della Difesa di 14 Paesi della Nato, assieme alla Finlandia, riuniti a Bruxelles. L’incontro era indirizzato alla firma di una lettera di intenti per lo sviluppo della ‘European Sky Shield Initiative’, uno scudo per la protezione dei cieli europei.

L’iniziativa punta a creare un sistema europeo di difesa aerea e missilistica attraverso l’acquisizione comune di apparecchiature di difesa aerea e missili da parte delle nazioni europee. Rafforzerà la difesa aerea e missilistica integrata della Nato.