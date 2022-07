Luglio 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Gli italiani sono poco attenti alla salute delle vie respiratorie, Con “Viaggio nel respiro” Zambon Italia ha inserito, nell’ambito della campagna “Proteggi i tuoi polmoni”, una guida pratica e una docu-serie animata per imparare a prendersene. Ambassador d’eccezione la campionessa italiana di nuoto Federica Pellegrini.