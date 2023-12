Natale degli alberi, Riva: “Investiti 6 milioni di euro”

Dicembre 7, 2023

“Il ‘Natale degli alberi’ è un momento importantissimo per la città di Milano. Sono stati investiti più di sei milioni di euro per creare questi alberi e le luminarie nel periodo di Natale”. Così, l’assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Baci Perugina, parte del progetto del Comune di Milano “Natale degli alberi”.