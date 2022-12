Dicembre 12, 2022

Guardia di Finanza in azione su tutto il territorio nazionale contro il commercio di addobbi e decorazioni natalizie non sicure. A viareggio sequestrati oltre 2014mila prodotti contraffatti. A Bologna sottoposti a sequestro oltre 45 chilometri di catene luminarie, sprovviste di marchio CE e relativi certificati di conformità. Finanzieri in azione anche a Chieti.